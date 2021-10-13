«При ребятах выразился жёстче». Карпин объяснил, почему назвал себя идиотом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение о том, почему назвал себя идиотом после домашнего матча 7-го тура групповой стадии отбора на ЧМ-2022 со сборной Словакии (1:0).

«Если выражаться на сленге, то да, со Словакией отскочили. Повезло. Играли очень плохо, безобразно. Но предъявить претензии по самоотдаче и самоотверженности никому нельзя.

Преувеличение ли, что назвал себя идиотом? Нет. Я так сказал на пресс-конференции, потому что там матом нельзя ругаться, а при ребятах выразился жёстче. Это было через день после матча.

Что касается того, за что себя виню, то это долго расшифровывать. Базово – ту мысль, которая была у тренерского штаба, я не донёс так, как футболисты бы её восприняли. Я их запутал – для них было слишком много информации, которую они не смогли переварить.

В матче со Словенией просто убрали лишнее. Изначально мысль была непростая: не «раз, два, три, и всё», а более сложные объяснения. «Если мяч здесь, то надо сделать то-то, если мяч вон там – вот это». Слишком много всего. Я подумал, что игроки смогут это понять, но компьютер завис», — сказал Карпин в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Максиму Пахомову.