Ярмоленко вошёл в топ-100 бомбардиров в истории сборных

Во Львове прошёл матч восьмого тура отборочного этапа к чемпионату мира – 2022 между сборными Украины и Боснии и Герцеговины (1:1).

На 15-й минуте встречи Андрей Ярмоленко результативно завершил атаку сборной Украины, замкнув на дальней штанге прострел от Виктора Цыганкова. Однако боснийцы сумели сравнять счёт на 77 минуте.

Для Ярмоленко этот мяч стал 44-м в за национальную сборную. Среди украинцев больше Ярмоленко забил только экс-тренер сборной Андрей Шевченко – 48 голов. Этот гол позволил футболисту сборной Украины войти в топ-100 лучших бомбардиров сборных в истории. Теперь располагается на 99-м месте в этом списке.

Напомним, лидером отборочной группы D остаётся сборная Франции, которая в шести матчах набрала 12 очков. Второе место удерживает Украина, имеющая 9 очков по итогам семи матчей. В одном очке от украинской команды располагается Финляндия, сыгравшая на одну игру меньше. Босния и Герцеговина имеет 7 очков, однако также провела всего шесть матчей.