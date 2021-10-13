Джон Барнс: «Ньюкасл» сделали «козлами отпущения» после покупки клуба саудовцами

Бывший футболист «Ньюкасла» и сборной Англии Джон Барнс заявил, что «Ньюкасл» считают «козлами отпущения» после недовольства многих команд покупкой клуба фондом государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

«Пока моральные стражи нашей страны говорят, что вести бизнес в Саудовской Аравии – это нормально (а мы это делаем), то мы должны быть реалистами с точки зрения того, как устроен мир. Мы ищем козла отпущения, которым сейчас стал «Ньюкасл» из-за покупки клуба саудовцами», – цитирует Барнса Mirror.

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

Новое руководство английского «Ньюкасл Юнайтед» продолжает рассматривать кандидатуры для замены нынешнего наставника команды Стива Брюса. Изучаются кандидатуры трёх специалистов: экс-тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр, бывший наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард и Паулу Фонсека, который ранее возглавлял «Рому».