Российская молодёжка разгромила Литву, «Тампа» уступила в первом матче НХЛ. Главное к утру

Молодёжная сборная России по футболу на выезде разгромила команду Литвы в отборе к Евро-2023, а новый сезон Национальной хоккейной лиги начался с крупного поражения действующего обладателя Кубка Стэнли – «Тампы». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Молодёжная сборная России разгромила Литву в отборе Евро-2023, Тюкавин оформил дубль.
2. «Питтсбург» крупно обыграл «Тампу» в первом матче сезона НХЛ.
3. Сербия обыграла Азербайджан, Португалия забила пять голов Люксембургу в отборе к ЧМ-2022.
3. Сборная Украины упустила победу над Боснией и Герцеговиной в отборе чемпионата мира — 2022.
4. Дания обыграла Австрию и досрочно пробилась на чемпионат мира в Катаре.
5. Российский боец Борщёв получил контракт с UFC.
6. Хачанов уверенно обыграл Карреньо-Бусту и вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса.
7. Польша обыграла Албанию в матче отбора на ЧМ-2022. Ранее игра была остановлена.
8. «Вегас» с минимальной разницей обыграл дебютанта НХЛ «Сиэтл».
9. ЦСКА обыграл «Зенит» в Евролиге благодаря 33 очкам Шенгелии.
10. УНИКС победил «Баварию», отыгравшись с -16 во второй половине.
11. Бой Бетербиева и американца Брауна утверждён официально.
12. Никита Гусев получит около 43 млн рублей по контракту со СКА.
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