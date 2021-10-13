Российская молодёжка разгромила Литву, «Тампа» уступила в первом матче НХЛ. Главное к утру

Молодёжная сборная России по футболу на выезде разгромила команду Литвы в отборе к Евро-2023, а новый сезон Национальной хоккейной лиги начался с крупного поражения действующего обладателя Кубка Стэнли – «Тампы». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Молодёжная сборная России разгромила Литву в отборе Евро-2023, Тюкавин оформил дубль.

2. «Питтсбург» крупно обыграл «Тампу» в первом матче сезона НХЛ.

3. Сербия обыграла Азербайджан, Португалия забила пять голов Люксембургу в отборе к ЧМ-2022.

3. Сборная Украины упустила победу над Боснией и Герцеговиной в отборе чемпионата мира — 2022.

4. Дания обыграла Австрию и досрочно пробилась на чемпионат мира в Катаре.

5. Российский боец Борщёв получил контракт с UFC.

6. Хачанов уверенно обыграл Карреньо-Бусту и вышел в 4-й круг Индиан-Уэллса.

7. Польша обыграла Албанию в матче отбора на ЧМ-2022. Ранее игра была остановлена.

8. «Вегас» с минимальной разницей обыграл дебютанта НХЛ «Сиэтл».

9. ЦСКА обыграл «Зенит» в Евролиге благодаря 33 очкам Шенгелии.

10. УНИКС победил «Баварию», отыгравшись с -16 во второй половине.

11. Бой Бетербиева и американца Брауна утверждён официально.

12. Никита Гусев получит около 43 млн рублей по контракту со СКА.