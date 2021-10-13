Во время матча отбора ЧМ-2022 Англия — Венгрия произошли столкновения фанатов с полицией

Во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Англия — Венгрия произошли столкновения болельщиков гостей с полицией, сообщает Sky Sports.
Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 1:1. Фанаты сборной Венгрии освистали игроков английской команды, преклонивших колено в рамках акции BLM, а затем вступили в конфликт с полицейскими на стадионе. В ходе столкновения полиция использовала дубинки, чтобы сдержать толпу. Позже стало известно об одном аресте.
Это не первый подобный случай с венгерскими болельщиками. В сентябре текущего года футболисты сборной Англии Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям во время матча со сборной Венгрии (4:0) в отборочном этапе ЧМ-2022 в Будапеште. Тогда ФИФА наказала венгерскую сборную двумя домашними матчами при пустых трибунах, один из них условно.
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