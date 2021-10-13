Стоунз – о пенальти с Венгрией: не думаю, что был контакт. Соперник устроил спектакль

Защитник сборной Англии Джон Стоунз поделился мнением о пенальти в матче отборочного цикла чемпионата мира – 2022 с Венгрией (1:1).



«Моя первая мысль была — это не пенальти. Венгерский футболист сам наклонил голову к ноге Люка Шоу, а потом устроил из этого спектакль. Не думаю, что там был контакт. Не знаю, достаточно ли долго рефери просматривал эпизод. Такие ситуации постоянно случаются в середине поля, но остаются без внимания», — цитирует Стоунза BBC.



Ранее стало известно, что во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Англия — Венгрия произошли столкновения болельщиков гостей с полицией. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 1:1. Фанаты сборной Венгрии освистали игроков английской команды, преклонивших колено в рамках акции BLM, а затем вступили в конфликт с полицейскими на стадионе. В ходе столкновения полиция использовала дубинки, чтобы сдержать толпу. Позже стало известно об одном аресте.

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