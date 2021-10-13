«Я здесь не для того, чтобы играть». 35-летний защитник объяснил своё возвращение в «МЮ»

35-летний ирландский защитник Пол Макшейн прокомментировал своё возвращение в «Манчестер Юнайтед». Он подписал контракт с манкунианцами в 2002 году, но за 4 года в клубе не провёл ни одного официального матча. В июле 2021 года он вернулся в «МЮ», став играющим тренером команды U23.
«Я даже не раздумывал. Вернуться в «Манчестер Юнайтед» и совершить переход от игровой карьеры к тренерской — это прекрасная возможность для меня. В прошлом сезоне я понял, что быть футболистом для меня уже недостаточно, я хотел ощущать больше ответственности и быть вовлечённым в игровой процесс в качестве тренера. Красота в том, что я могу продолжать выступать.
Я не думал о том, что являюсь самым старым футболистом в молодёжной команде. В одном из матчей игрок команды соперника сказал, что я, наверное, отстойный футболист, если до сих пор играю за резервную команду в 35 лет. Кажется, мою роль не все понимают. Я здесь не для того, чтобы играть, не для того, чтобы пробиться в первую команду. Я здесь как тренер», — цитирует Макшейна Goal.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон»:
- 13 октября 2021
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