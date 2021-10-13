«Думаю, что это неприемлемо». Саутгейт – о потасовке венгерских фанатов с полицией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением о потасовке после матча отборочного цикла чемпионата мира – 2022 с Венгрией (1:1).
«Не думаю, что мы играли на том уровне, на котором можем. Венгрия отлично защищалась. Мы сделали недостаточно для победы. Наши позиции в группе сильны, но сегодняшний результат — большое разочарование. В следующем месяце мы должны всё сделать правильно. Я услышал о потасовке, только когда давал послематчевое интервью. Я в курсе, что были волнения. Кажется, что это неприемлемо, но я не знаю деталей», — цитирует Саутгейта BBC.
Ранее стало известно, что во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Англия — Венгрия произошли столкновения болельщиков гостей с полицией. Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась ничьей со счётом 1:1. Фанаты сборной Венгрии освистали игроков английской команды, преклонивших колено в рамках акции BLM, а затем вступили в конфликт с полицейскими на стадионе. В ходе столкновения полиция использовала дубинки, чтобы сдержать толпу. Позже стало известно об одном аресте.
- 13 октября 2021
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