Аленичев: сейчас для всех очевидно, что Дзюбы в сборной при Карпине больше не будет

Бывший футболист сборной России Дмитрий Аленичев выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба больше не будет вызван в национальную команду при главном тренере Валерии Карпине.
«Пока наши парни завоёвывали шесть очков в двух непростых встречах, Артём Дзюба оставался сторонним наблюдателем. Что ж, теперь зенитовец может продолжать смотреть на сборную по телевизору и играть в теннис. Парень находится в прекрасной форме, его признали игроком месяца в РПЛ. Но… Артём всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Причём дело тут явно не в спортивной форме.
Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Карпине. Ребята добились двух побед без этого форварда — так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Так что, как бы ни выглядел Артём в ближайшее время, обратной дороги нет», — цитирует Аленичева «Спорт-экспресс».
- 13 октября 2021
-
12:00
-
11:56
-
11:56
-
11:45
-
11:44
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:48
-
10:45
-
10:38
-
10:33
-
10:27
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:41
-
09:33
-
09:28
-
08:30
-
08:28
-
07:35
-
07:13
-
06:55
-
06:25
-
04:58
-
03:17
-
02:50