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«Манчестер Сити» зимой намерен провести переговоры с Холандом

«Манчестер Сити» зимой намерен провести переговоры с Холандом
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«Манчестер Сити» намерен обсудить трансфер норвежского нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в январе, сообщает The Times.

По информации источника, представители «Манчестер Сити» планируют встречу с агентом норвежца Мино Райолой, чтобы обсудить возможный переход футболиста в летнее трансферное окно. Холанд является приоритетной целью главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. Действующий контракт Холанда с дортмундской «Боруссией» рассчитан до 2024 года, однако, согласно пункту об отступных, норвежец может покинуть команду в июне 2022 года за € 75 млн. Эта сумма может вырасти до € 90 млн, если будут достигнуты некоторые цели в сезоне.

Ранее сообщалось, что в услугах Холанда также заинтересованы «Пари Сен-Жермен», «Бавария», «Ювентус», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Реал».

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