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Жиру: на протяжении всей моей карьеры нас с Бензема пытались противопоставить друг другу

Жиру: на протяжении всей моей карьеры нас с Бензема пытались противопоставить друг другу
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Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Реала» и французской национальной команды Каримом Бензема.

«На протяжении всей моей международной карьеры нас пытались противопоставить друг другу. С одной стороны были болельщики Бензема, с другой — Жиру. Я всегда говорил, что у меня нет проблем с Каримом, мне нравится играть с ним. Многое было придумано средствами массовой информации, чтобы создать впечатление, будто между нами есть конфликт. Но это никогда не было правдой», — приводит слова Жиру The Guardian.

Жиру выступает за национальную команду Франции с 2011 года. В составе французской сборной нападающий — чемпион мира (2018). Бензема пропустил победный мундиаль из-за отстранения и вернулся в сборную Франции в текущем году.

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