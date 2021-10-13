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Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле»

Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле»
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Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива», немецкий специалист Ральф Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле», сообщает спортивный журналист Кристиан Фальк. По информации источника, специалист на протяжении длительного времени мечтал о работе в английской Премьер-лиге.

Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.

Напомним, «Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле этого года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.

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