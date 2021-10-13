«Ньюкасл» постарается подписать защитника «Баварии» Зюле
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«Ньюкасл» попытается приобрести защитника «Баварии» Никласа Зюле, сообщает Bild. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду в летнее трансферное окно на правах свободного агента.
Футболист ведёт переговоры о продлении контракта с мюнхенским клубом, но они продвигаются очень медленно. Некоторые представители руководства «Баварии» не уверены, что продление соглашения с Зюле — хорошая идея. Сам футболист получил конкретные предложения от клубов английской Премьер-лиги.
Напомним, Зюле стал игроком мюнхенской «Баварии» в 2017 году. В нынешнем сезоне 26-летний футболист принял участие в семи матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. С 2016 года Зюле вызывается в сборную Германии.
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