«Скажи мне, Тони, что с тобой?» Алаба рассказал о впечатливших его тренировках Крооса

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба признался, что был впечатлён новыми методами тренировок полузащитника «сливочных» Тони Крооса, с которым ранее вместе играл в «Баварии».
«Помню, как в первую неделю в «Реале» сидел в паровой бане, и Тони вошёл туда с мячом для тренировки. На следующей неделе он делал там упражнения для пресса. Тогда я спросил его: «Скажи мне, Тони, что с тобой?» Ещё через неделю я вновь зашёл в парилку, а Тони выполнял там упражнения с гантелями. Тогда я спросил: «Тони, что с тобой случилось за последние семь лет?» На четвёртой неделе я пошёл в сауну и увидел, как Тони занимается там на велотренажёре. Думаю, такой подход является одной из причин его успешных выступлений в последние годы», — приводит слова Алабы Sport1.de.
- 13 октября 2021
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