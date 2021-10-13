ФИФА не нашла доказательств расистских высказываний Глика в отношении Уолкера
Поделиться
ФИФА закрыла расследование в отношении защитника сборной Польши Камила Глика, сообщает пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский в своём «твиттере». Она не нашла каких-либо доказательств факта расистских высказываний футболиста в отношении защитника сборной Англии Кайла Уолкера.
Напомним, руководство сборной Англии по футболу подало жалобу после конфликта, возникшего во время отборочного матча на чемпионат мира 2022 года с Польшей. В перерыве менеджер национальной команды Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд сообщили резервному арбитру встречи, что Кайл Уолкер подвергся расизму со стороны защитника сборной Польши Камила Глика. Сообщалось, что в ходе стычки Глик ущипнул защитника англичан.
Новость по темеСборная Англии обвинила Глика в расизме по отношению к Уокеру
Комментарии
- 13 октября 2021
-
14:59
-
14:50
-
14:39
-
14:26
-
14:22
-
14:13
-
13:56
-
13:49
-
13:45
-
13:45
-
13:27
-
13:25
-
13:10
-
13:06
-
12:56
-
12:44
-
12:42
-
12:29
-
12:20
-
12:06
-
12:00
-
11:56
-
11:56
-
11:45
-
11:44
-
11:30
-
11:29
-
11:20
-
11:11
-
11:01
-
11:00
-
10:55
-
10:48
-
10:45
-
10:38
Партнерский контент