ФИФА не нашла доказательств расистских высказываний Глика в отношении Уолкера

ФИФА закрыла расследование в отношении защитника сборной Польши Камила Глика, сообщает пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский в своём «твиттере». Она не нашла каких-либо доказательств факта расистских высказываний футболиста в отношении защитника сборной Англии Кайла Уолкера.

Напомним, руководство сборной Англии по футболу подало жалобу после конфликта, возникшего во время отборочного матча на чемпионат мира 2022 года с Польшей. В перерыве менеджер национальной команды Англии Эмили Уэбб и начальник службы безопасности Тони Коннифорд сообщили резервному арбитру встречи, что Кайл Уолкер подвергся расизму со стороны защитника сборной Польши Камила Глика. Сообщалось, что в ходе стычки Глик ущипнул защитника англичан.