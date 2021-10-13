Бензема опередил Месси на 1% в голосовании читателей Marca за «Золотой мяч»

Испанское издание Marca провело среди своих читателей голосование, в котором они выбирали главных претендентов на «Золотой мяч» в 2021 году. Победителем голосования стал Карим Бензема, представляющий мадридский «Реал». Французский нападающий набрал 38% от общего количества голосов. Он опередил форварда «ПСЖ» Лионеля Месси на один процент.

В пятёрку лучших по результатам опроса также вошли нападающий «Баварии» Роберт Левандовски (14%), форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду (4%) и полузащитник «Челси» Жоржиньо (3%).

Ранее издание France Football опубликовало список 30 претендентов на приз лучшему игроку года. В него вошли Николо Барелла («Интер»), Карим Бензема («Реал»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Д), Жоржиньо («Челси»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Н’Голо Канте («Челси»), Симон Кьер («Милан»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Роберт Левандовски («Бавария), Ромелу Лукаку («Челси»), Рияд Марез («Манчестер Сити»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («ПСЖ»), Лука Модрич («Реал»), Жерар Морено («Вильярреал»), Мейсон Маунт («Челси»), Неймар («ПСЖ»), Педри («Барселона»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») и Луис Суарес («Атлетико»).