«Урал» сделал общекомандное фото сезона-2021/2022 на крыше администрации Екатеринбурга

«Урал» выбрал необычное место для традиционной командной фотосессии. Снимки были сделаны на крыше администрации города Екатеринбурга. Соответствующие фотографии пресс-служба клуба разместила в своём «твиттере».

Напомним, 3 октября в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Урал». Встреча прошла на стадионе «Центральный стадион города Уфы» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Урал» набрал девять очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (8) располагается на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (23). В следующем туре чемпионата России «Урал» встретится с московским ЦСКА.