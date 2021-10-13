Серхио Рамос пропустил тренировку «ПСЖ» перед матчем Лиги 1 с «Анже»

Защитник Серхио Рамос пропустил тренировку «Пари Сен-Жермен», которая состоялась сегодня, 13 октября, сообщает Le Parisien.
Ранее появилась информация, согласно которой Рамос восстановился после травмы икроножной мышцы и сможет дебютировать за «ПСЖ» в матче 10-го тура французской Лиги 1 с «Анже». По информации источника, Рамос не будет включён в заявку команды на эту встречу. Причины отсутствия Рамоса на тренировке не сообщаются.
Напомним, Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» в июле 2021 года. Соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Защитник перешёл в новый клуб на правах свободного агента. Рамос ещё ни разу не сыграл за «ПСЖ» из-за травмы.
Матч 10-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 «Пари Сен-Жермен» — «Анже» состоится 15 октября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало встречи — в 22:00 мск. «ПСЖ» в 9 матчах набрал 24 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице Лиги 1.
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