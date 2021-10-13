Суд оштрафовал РПЛ на 100 тыс. рублей за нарушение санитарных норм на матче за Суперкубок

Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал Российскую Премьер-Лигу на 100 тыс. рублей по делу о нарушении требований об ограничениях в связи с пандемией коронавируса при проведении футбольного матча за Суперкубок России, сообщает ТАСС. На ту же сумму ранее был оштрафован и стадион «Калининград».



«Суд постановил признать Ассоциацию футбольных клубов «Российская Премьер-Лига» виновной в совершении административного правонарушения и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», — огласила решение суда Ирина Кузовлева.



Ранее Роспотребнадзор инициировал возбуждение административного дела в отношении учреждения «Стадион «Калининград» из-за матча за Суперкубок России. Ведомство усмотрело в деятельности стадиона нарушения санитарно-эпидемиологических требований, установленных для профилактики распространения коронавируса.



На матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом», который прошёл 17 июля, было 16,5 тысячи зрителей. После Суперкубка число допускаемых на стадион «Калининград» сократили до 500 человек. В матче за Суперкубок России санкт-петербургский «Зенит» встретился с московским «Локомотивом». Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.