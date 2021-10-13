В «Спартаке» рассказали о допустимой посещаемости игр с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом»

В пресс-службе «Спартака» рассказали о максимальной допустимой посещаемости матчей с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом».



«Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона до 30% на октябрьские матчи – с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом». Как и прежде – при наличии qr-кода вакцинированного или перенёсшего заболевание коронавирусом», — передаёт слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.



16 октября «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. 20 октября красно-белые проведут матч 3-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити». 30 октября «Спартак» сойдутся с Ростовом в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Все матчи пройдут на поле стадиона «Открытие Арена».

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