В «Спартаке» рассказали о допустимой посещаемости игр с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом»

В пресс-службе «Спартака» рассказали о максимальной допустимой посещаемости матчей с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом».
«Роспотребнадзор согласовал заполняемость нашего стадиона до 30% на октябрьские матчи – с «Динамо», «Лестером» и «Ростовом». Как и прежде – при наличии qr-кода вакцинированного или перенёсшего заболевание коронавирусом», — передаёт слова главы пресс-службы «Спартака» Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
16 октября «Спартак» сыграет с московским «Динамо» в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги. 20 октября красно-белые проведут матч 3-го тура Лиги Европы с «Лестер Сити». 30 октября «Спартак» сойдутся с Ростовом в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Все матчи пройдут на поле стадиона «Открытие Арена».
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