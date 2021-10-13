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У Игоря Дивеева диагностировано повреждение одной из мышц таза

У Игоря Дивеева диагностировано повреждение одной из мышц таза
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У защитника ЦСКА и сборной России Игоря Дивеева диагностировано повреждение средней тяжести одной из мышц таза, сообщается на официальном сайте московского клуба.

«В настоящее время начато консервативное лечение, ориентировочные сроки которого будут определены после оценки динамики стартовой терапии через несколько дней», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Напомним, защитник получил повреждение в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Словения — Россия. Матч 8-го тура группы H проходил 11 октября на стадионе «Людски врт» (Марибор, Словения) и завершился победой россиян со счётом 2:1. Один из голов российской команды забил Дивеев. Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков.

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