Адвокат: Карпин — хороший парень. Дайте ему время поработать в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.



«Во-первых, Карпин — это великий игрок. Он прекрасно играл в Испании. Во-вторых, последние несколько лет он хорошо работал в «Ростове». Сейчас он очень опытный тренер и хороший парень. Дайте ему время поработать в сборной России», — цитирует Адвоката «Спорт-экспресс».



Карпин тренирует сборную Россию с июля. Под его руководством команда одержала четыре победы в квалификации ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.

Карпин ранее ответил на вопросы о своём будущем в национальной команде. «Обсуждал ли с Дюковым продление контракта? Нет. Если попадём именно в стыки – продлится автоматически. Первое место не продлит контракт автоматически, а второе – до 31 марта. Получал ли какие-то сигналы от руководства РФС? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?» — сказал тренер.