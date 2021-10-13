Адвокат: Карпин — хороший парень. Дайте ему время поработать в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат поделился мнением о работе главного тренера национальной команды Валерия Карпина.
«Во-первых, Карпин — это великий игрок. Он прекрасно играл в Испании. Во-вторых, последние несколько лет он хорошо работал в «Ростове». Сейчас он очень опытный тренер и хороший парень. Дайте ему время поработать в сборной России», — цитирует Адвоката «Спорт-экспресс».
Карпин тренирует сборную Россию с июля. Под его руководством команда одержала четыре победы в квалификации ЧМ-2022 и один раз сыграла вничью.
Карпин ранее ответил на вопросы о своём будущем в национальной команде. «Обсуждал ли с Дюковым продление контракта? Нет. Если попадём именно в стыки – продлится автоматически. Первое место не продлит контракт автоматически, а второе – до 31 марта. Получал ли какие-то сигналы от руководства РФС? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат?» — сказал тренер.
- 13 октября 2021
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