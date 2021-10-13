Гол Бензема в финале Лиги наций признан лучшим на турнире

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признан автором самого красивого гола завершившегося розыгрыша Лиги наций. Как сообщается в официальном «твиттере» Лиги наций, победу в номинации одержало взятие ворот в финальном матче турнира с Испанией.
33-летний нападающий принял мяч на подступах к штрафной площади, после чего эффектным ударом отправил его в дальнюю девятку. Удар Бензема случился на 66-й минуте игры и позволил Франции сравнять счёт в финале. Итоговую победу подопечным Дидье Дешама принёс Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти 15 минут спустя.
Видео доступно в официальном «твиттере» Лиги наций. Права на видео принадлежат UEFA.
В текущем сезоне Бензема провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 8 ассистами. Также на его счету четыре забитых мяча в четырёх матчах Евро-2020.
- 13 октября 2021
-
18:03
-
17:49
-
17:24
-
17:23
-
16:42
-
16:36
-
16:29
-
16:08
-
15:59
-
15:42
-
15:42
-
15:31
-
15:28
-
14:59
-
14:50
-
14:39
-
14:26
-
14:22
-
14:13
-
13:56
-
13:49
-
13:45
-
13:45
-
13:27
-
13:25
-
13:10
-
13:06
-
12:56
-
12:44
-
12:42
-
12:29
-
12:20
-
12:06
-
12:00
-
11:56