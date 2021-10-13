Гол Бензема в финале Лиги наций признан лучшим на турнире

Форвард мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема признан автором самого красивого гола завершившегося розыгрыша Лиги наций. Как сообщается в официальном «твиттере» Лиги наций, победу в номинации одержало взятие ворот в финальном матче турнира с Испанией.



33-летний нападающий принял мяч на подступах к штрафной площади, после чего эффектным ударом отправил его в дальнюю девятку. Удар Бензема случился на 66-й минуте игры и позволил Франции сравнять счёт в финале. Итоговую победу подопечным Дидье Дешама принёс Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти 15 минут спустя.

Видео доступно в официальном «твиттере» Лиги наций. Права на видео принадлежат UEFA.

В текущем сезоне Бензема провёл 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 8 ассистами. Также на его счету четыре забитых мяча в четырёх матчах Евро-2020.