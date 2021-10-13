Лидер ФНЛ «Оренбург» обыграл «Текстильщик» и увеличил отрыв от «Торпедо» и «Алании»
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В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» переиграл «Текстильщик». Встреча проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0.
На 14-й минуте первый гол забил нападающий оренбургской команды Владимир Сычевой. На 40-й минуте преимущество хозяев увеличил Николай Титков, который реализовал пенальти. На 74-й минуте «Текстильщик» остался в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил форвард ивановской команды Виктор Сергеев.
«Оренбург» в 17 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в таблице Футбольной национальной лиги. Команда увеличила отрыв от занимающих второе-третье место «Торпедо» и «Алании» (по 32). Владикавказцы ещё не сыграли свой матч 17-го тура. «Текстильщик» (14) — на 17-м месте.
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