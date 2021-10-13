В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном уходе Рангника в «Ньюкасл»

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о том, что руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле».

«Информация о переходе Ральфа Рангника не соответствует действительности», — цитирует пресс-службу клуба РБК.

Спортивный журналист Кристиан Фальк ранее сообщил, что Ральф Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле». Немецкий специалист на протяжении длительного времени мечтал о работе в английской Премьер-лиге.

«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле этого года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.