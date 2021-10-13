Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном уходе Рангника в «Ньюкасл»

В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном уходе Рангника в «Ньюкасл»
Комментарии

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о том, что руководитель по спорту и развитию московского клуба Ральф Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле».

«Информация о переходе Ральфа Рангника не соответствует действительности», — цитирует пресс-службу клуба РБК.

Спортивный журналист Кристиан Фальк ранее сообщил, что Ральф Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле». Немецкий специалист на протяжении длительного времени мечтал о работе в английской Премьер-лиге.

«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле этого года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.

Новость по теме
Рангник заинтересован в тренерской работе в «Ньюкасле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021