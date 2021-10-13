Титов: в сборной России при Карпине нет явных лидеров, каким был Дзюба при Черчесове

Бывший игрок «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов оценил разницу между национальными командами под руководством Станислава Черчесова и Валерия Карпина.



«Улучшения по сравнению со сборной Черчесова? Конечно, сразу бросаются в глаза высокий прессинг, быстрые возвращения после потери мяча за линию игроков, владеющих мячом. То, что отошли от игры на «столба», как мы играли с Артёмом Дзюбой, если что-то плохо, бей в него, а он зацепится или сбросит, второй темп, плюс забивал много.



Сейчас у нас абсолютно равная команда, нет таких явных лидеров, каким был Артём долгое время при Черчесове. Поэтому тем, наверное, интереснее, что соперник не знает, откуда ему ждать опасности. Вот сейчас увидели игру на стандартах, мы и раньше неплохо играли на них, сейчас мы видим, что это у нас в приоритете», — цитирует Титова ТАСС.