Гисдоль: теперь я всем сердцем с «Локомотивом» и у нас нет времени на раскачку

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль обратился к футболистам и персоналу московской команды накануне первой тренировки в качестве наставника железнодорожников.



«Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени для раскачки. В том числе и поэтому впереди у нас много работы. Мы все должны быть одной командой – не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.



Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн», который специалист покинул в текущем году.

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