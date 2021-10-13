Гисдоль: теперь я всем сердцем с «Локомотивом» и у нас нет времени на раскачку

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль обратился к футболистам и персоналу московской команды накануне первой тренировки в качестве наставника железнодорожников.
«Я с большим воодушевлением принял этот вызов. Теперь я всем сердцем с «Локомотивом». Чемпионат в самом разгаре, у нас нет времени для раскачки. В том числе и поэтому впереди у нас много работы. Мы все должны быть одной командой – не только футболисты, но и персонал, все сотрудники. Это ключевой момент, который влияет на результат, на всю нашу работу», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.
Гисдоль занимается тренерской деятельностью с 25 лет. Специалист работал с такими командами, как «Штутгарт» U17, «Хоффенхайм», «Шальке» и «Гамбург». Последним местом работы Гисдоля был «Кёльн», который специалист покинул в текущем году.
- 13 октября 2021
-
19:37
-
19:33
-
19:16
-
19:12
-
19:11
-
18:57
-
18:50
-
18:35
-
18:35
-
18:34
-
18:18
-
18:03
-
17:49
-
17:24
-
17:23
-
16:42
-
16:36
-
16:29
-
16:08
-
15:59
-
15:42
-
15:42
-
15:31
-
15:28
-
14:59
-
14:50
-
14:39
-
14:26
-
14:22
-
14:13
-
13:56
-
13:49
-
13:45
-
13:45
-
13:27