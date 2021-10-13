Форсберг подарил футболку 14-летней болгёрл, которая помогла Швеции тянуть время

Во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Швеции и Греции произошла забавная ситуация. Как сообщает Expressen, одна из девушек, подававших футболистам мячи, 14-летняя Валерия, прямо во время игры попросила у полузащитника шведской команды Эмиля Форсберга футболку.



«Я сделала это во время одного из эпизодов, когда Эмиль подошёл к угловому флажку. Тогда наша сборная вела, поэтому он ответил, что легко подарит мне футболку, но при одном условии — если я немного «успокою» игру во время паузы. Он был очень любезен, поэтому, конечно же, я хотела помочь», — рассказала девушка.



Матч завершился со счётом 2:0 в пользу Швеции, что позволило скандинавской команде возглавить турнирную таблицу группы D. За два тура до завершения турнира подопечные Янне Андерссона опережают ближайшего преследователя на два очка.