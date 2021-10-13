Сборная России опубликовала видео из раздевалки со счастливым Миранчуком

Сборная России в «Твиттере» опубликовала видео с небольшим интервью с полузащитником Алексеем Миранчуком после победы в матче квалификации ЧМ-2022 со Словенией (2:1).

«Ещё одно видео из раздевалки — счастливый Лёша Миранчук после победы над Словенией!» — говорится в описании ролика. Футболист отметил, что матч получился тяжёлым.

Сборная России обыграла Словению в матче отбора на ЧМ-2022 (2:1). В раздевалке после матча главный тренер сборной Валерий Карпин вместе с игроками исполнил песню «Валера, Валера!»

Благодаря победе над Словенией (2:1) сборная России вырвалась на единоличное первое место в турнирной таблице группы H. На счету команды Валерия Карпина 19 очков в 8 матчах. На втором месте расположились хорваты — 17 очков.