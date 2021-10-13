Защитник «Баварии» Лукас Эрнандес приговорён к шести месяцам тюрьмы

Игрок мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес приговорён к шестимесячному тюремному заключению за нарушение запрета приближаться к своей нынешней жене Амелии де ла Оса Лоренте. Соответствующая информация опубликована в пресс-релизе Высшего суда Мадрида.



Ещё в 2017 году, будучи игроком «Атлетико», Лукас избил де ла Оса Лоренте, которая на тот момент была его девушкой. Местный суд рассмотрел соответствующее дело о домашнем насилии и вынес приговор — 31 день общественных работ и запрет на приближение к девушке ближе 500 метров.



Позже пара воссоединилась, и в том же, 2017 году, состоялась их свадьба. Тем не менее запрет Лукаса на приближение к Амелии сохранился, а этим летом он провёл с ней совместный отпуск. Суд счёт это нарушением запрета и вынес приговор — шесть месяцев тюрьмы.



Как сообщает AS, футболист уже подал апелляцию на данное решение, рассмотрение которой состоится 19 октября. Эрнандес обязан лично присутствовать на процессе.



Интересно, что решение суда основывается не на совместных фото Лукаса и Амелии, а на факте того, что из отпуска пара возвращалась на одном самолёте.

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