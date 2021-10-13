У 24-летнего полузащитника «Борнмута» Брукса выявлена онкология

Полузащитник «Борнмута» и сборной Уэльса Дэвид Брукс рассказал о серьёзных проблемах со здоровьем. 24-летний спортсмен заявил, что у него выявили онкологическое заболевание.
«Очень сложно писать это сообщение. У меня диагностировали лимфому Ходжкина второй стадии, и уже на следующей неделе я начну курс лечения.
Несмотря на то что это и было шоком для меня и моей семьи, прогнозы положительные, и я уверен, что полностью излечусь и вернусь к игре настолько быстро, насколько возможно.
Хоть я и ценю то, что теперь ко мне будет приковано внимание и интерес медиа, хотелось бы попросить уважать мою личную жизнь в ближайшие месяцы. Буду делиться сообщениями о прогрессе в лечении, когда у меня будет возможность», – написал Брукс на своей странице в «Твиттере».
В сезоне-2021/2022 Дэвид провёл девять матчей за «Борнмут», в которых отличился девятью забитыми мячами.
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