Александер-Арнольд и Жота смогут помочь «Ливерпулю» в субботнем матче с «Уотфордом»

Два ключевых футболиста «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд и Диогу Жота вернулись к полноценным тренировкам и готовы помочь команде в предстоящем матче восьмого тура АПЛ с «Уотфордом». Об этом заявил главный тренер красных Юрген Клопп.



«И Трент, и Диогу выглядят здорово. Кажется, что к субботе они будут в полном порядке. Что касается Тьяго Алькантары, то он пока не готов играть в соревновательном режиме, нужно дать ему ещё немного времени.



Что касается других игроков, выступавших за свои сборные, то тут пока говорить рано — далеко не все из них вернулись в расположение клуба», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».



Напомним, Александер-Арнольд пропустил две последние игры мерсисайдского гранда и не попал в заявку сборной Англии на матчи отборочного турнира к чемпионату мира в Катаре. Жота травмировался уже в расположении сборной Португалии и не смог провести за неё во время международной паузы ни минуты.