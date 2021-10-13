«Милан» объявил о подписании 38-летнего Миранте

«Милан» подписал контракт с 38-летним голкипером Антонио Миранте, сообщает пресс-служба россонери. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Миранте является свободным агентом после того, как его контракт с «Ромой» истёк в июне. Антонио также вёл переговоры со «Специей». В своей карьере Миранте выступал за «Кротоне», «Ювентус», «Сампдорию», «Парму» и «Болонью».

Основной голкипер «Милана» Мик Меньян не сможет помочь своей команде в ближайшее время. Французский футболист испытывает боль в левом запястье и будет вынужден перенести операцию. Меньян перебрался в «Милан» этим летом — предыдущей командой вратаря был «Лилль». В девяти поединках за итальянский клуб Мик трижды сумел отстоять на ноль.



Летом «Милан» покинул основной голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма. У футболиста истёк контракт с миланцами, и он перешёл в «ПСЖ».