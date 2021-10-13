Форвард «Ромы» Абрахам получил травму в матче сборной Англии и опоздал на рейс в Рим

Нападающий сборной Англии и «Ромы» Тэмми Абрахам с опозданием явился в расположение итальянской команды, сообщает Football Italia. У футболиста подозрение на растяжение лодыжки.

В матче отбора ЧМ-2022 с Венгрией (1:1) Абрахам вышел на замену, но провёл на поле всего 17 минут и покинул поле, хромая. Сегодня днём ​​Тэмми должен был вернуться в Рим, так как на вечер были запланированы медицинские процедуры в клинике «Вилла Стюарт». Нападающий не попал на запланированный рейс и

прибыл на более позднем. У игрока может быть растяжение правой лодыжки, окончательный диагноз станет известен после обследования.

В нынешнем розыгрыше Серии A Абрахам провёл 7 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.