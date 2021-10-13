Агуэро отметился голом в дебютном матче за «Барселону»

Аргентинский форвард Серхио Агуэро сыграл свой первый матч в составе «Барселоны». 33-летний футболист провёл 30 минут на поле в товарищеской игре с «Корнельей» — клубом из Сегунды Б. Встреча была организована, дабы заполнить паузу, возникшую в связи с перерывом на матчи сборных.

Видео доступно на официальной странице «Барселоны» в «Твиттере».

Матч завершился со счётом 2:2. Автором второго гола «Барселоны» стал бразилец Филиппе Коутиньо. В игре принимали участие футболисты, не получившие вызов в свои национальные сборные на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.



Напомним, с 2011 по 2021 год Агуэро выступал в составе «Манчестер Сити», с которым пять раз становился чемпионом Англии. Минувшим летом Серхио перебрался в столицу Каталонии — СМИ писали о желании форварда поиграть со своим другом Лионелем Месси, однако пятикратный обладатель «Золотого мяча» уже через два месяца перебрался в «ПСЖ». Старт сезона Агуэро пропустил из-за травмы.