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Насри шокировал фанатов своей формой. Он завершил карьеру две недели назад

Насри шокировал фанатов своей формой. Он завершил карьеру две недели назад
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Сегодня, 13 октября, на стадионе «Велодром» в Марселе проходит благотворительная игра ЮНИСЕФ под названием «Матч героев». Несмотря на то что на поле вышли такие звёзды, как Дидье Дрогба, Гаиска Мендьета, Робер Пирес, Джибриль Сиссе и Йенс Леманн, наибольшее внимание к себе приковал ещё до недавнего времени профессиональный футболист Самир Насри.

Фото доступно на странице Робина Бэйрнера в «Твиттере».

Физическая форма бывшего хавбека «Арсенала» и «Манчестер Сити» шокировала не только зрителей, собравшихся на стадионе, но и пользователей различных социальных сетей. Многие из них засомневались в том, что ещё две недели назад Насри являлся профессиональным футболистом. Последний официальный матч Самир, впрочем, провёл ещё в октябре 2019 года. С тех пор он лишь числился игроком «Андерлехта».

«КАК???» — пишет один из пользователей «Твиттера».

«Грустное зрелище. А в «Арсенале» и «Сити» он был хорош...» — пишет второй.

«А можно и мне контракт с «Андерлехтом» подписать? Я примерно в такой же форме», — в шутливой форме спрашивает третий.

Ранее французский хавбек также выступал за «Марсель», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Севилью», турецкий «Антальяспор» и «Вест Хэм Юнайтед». В декабре 2016 года в организм француза попал питательный микроэлемент во время переливания крови. Впоследствии футболист был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

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