Роджерс не заинтересован в работе главным тренером «Ньюкасла»
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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс не будет переходить на аналогичную должность в «Ньюкасл Юнайтед». Как сообщает в своём «твиттере» журналист Джон Перси, североирландский специалист полностью сосредоточен на своей нынешней работе и не планирует никаких перемен.
Ранее сообщалось, что новые владельцы «Ньюкасла» готовы выплатить «Лестеру» компенсацию в € 16 млн за трансфер Роджерса. Нынешний главный тренер чёрно-белых Стив Брюс может быть уволен до конца текущей недели.
Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.
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