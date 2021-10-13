Роджерс не заинтересован в работе главным тренером «Ньюкасла»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс не будет переходить на аналогичную должность в «Ньюкасл Юнайтед». Как сообщает в своём «твиттере» журналист Джон Перси, североирландский специалист полностью сосредоточен на своей нынешней работе и не планирует никаких перемен.



Ранее сообщалось, что новые владельцы «Ньюкасла» готовы выплатить «Лестеру» компенсацию в € 16 млн за трансфер Роджерса. Нынешний главный тренер чёрно-белых Стив Брюс может быть уволен до конца текущей недели.



Напомним, 7 октября новым владельцем «сорок» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF). После семи туров в английской Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-е место в таблице с 3 очками в активе.