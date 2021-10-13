«Балтика» потерпела первое поражение под руководством Игнашевича
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В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала «Волгарь». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу астраханской команды.
Полузащитник «Волгаря» Артём Симонян открыл счёт на 59-й минуте матча. Спустя 18 минут Симонян оформил дубль.
«Волгарь» в 17 матчах набрал 19 очков и занимает 19-е место в таблице ФНЛ. «Балтика» (21) — на 13-м месте.
В первой встрече под руководством Сергея Игнашевича калининградская команда сыграла вничью с «Олимпом-Долгопрудный», во второй — обыграла «СКА-Хабаровск» (2:0). Игнашевич возглавил «Балтику» 2 октября. Перед калининградским клубом стоит задача выхода в РПЛ. Последним клубом экс-защитника московского ЦСКА было «Торпедо». Специалисту так и не удалось вывести команду из ФНЛ в РПЛ.
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