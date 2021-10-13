Кавазашвили обратился в комитет по этике по поводу отказа Дзюбы от вызова в сборную

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал отказ Артёма Дзюбы от вызова в сборную после того, как команду возглавил Валерий Карпин. Сам футболист сослался на неоптимальную физическую форму.
«Нужен ли Дзюба сборной в ноябрьских матчах? Необходим! Срочно! Я поставил вопрос и написал официальное письмо председателю комитета РФС по этике Семёну Андрееву: «Почему мы в комитете РФС по этике не разбираем отказ Дзюбы?»
Это нарушение этики, почему мы не применяем взыскания? Дзюба своим поступком наносит огромный вред не только принципу комплектования сборной команды, но и нашему футболу в целом. Дзюба самый сильный центральный нападающий России. У нас лучше Дзюбы нет в чемпионате России. Его присутствие обязательно в сборной. Он просто необходим.
Его поступок – месть лично Карпину. Это мог сделать только недалёкий человек. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу», — цитирует Кавазашвили «Спорт день за днём».
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