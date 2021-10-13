«Бейте чаще». Глава Калининградской области дал «Балтике» совет после проигрыша

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в «Инстаграме» прокомментировал поражение «Балтики» в матче 17-го тура ФНЛ с «Волгарём» (0:2).

«Так играть и проигрывать? Бейте ещё чаще. Играли хорошо. Результат для домашней встречи ужасный», — написал Алиханов в комментариях под постом «Балтики».

«Будем работать ещё упорнее. Спасибо за вашу поддержку!» — ответили ему в пресс-службе «Балтики».

В матче 17-го тура Футбольной национальной лиги «Балтика» принимала «Волгарь». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу астраханской команды. Полузащитник «Волгаря» Артём Симонян открыл счёт на 59-й минуте матча. Спустя 18 минут Симонян оформил дубль. «Волгарь» в 17 матчах набрал 19 очков и занимает 19-е место в таблице ФНЛ. «Балтика» (21) — на 13-м месте.