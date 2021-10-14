Лучший вратарь-бомбардир Сени возглавил «Сан-Паулу» после отставки Креспо

Бывший вратарь сборной Бразилии, чемпион мира 2002 года Рожерио Сени возглавил «Сан-Паулу».
«Рожерио Сени — новый тренер «Сан-Паулу». Тренер вернулся в клуб, подписав контракт до декабря 2022 года», — сообщает пресс-служба бразильского клуба.
Ранее «Сан-Паулу» и Эрнан Креспо расторгли контракт по обоюдному согласию. Креспо возглавил «Сан-Паулу» в феврале 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом штата Сан-Паулу.
В настоящее время «Сан-Паулу» является 13-й командой бразильской Серии А.
Сени, защищавший ворота «Сан-Паулу» на протяжении 13 сезонов, уже работал главным тренером команды в 2017 году. Сени официально признан ФИФА вратарём, забившим больше всех мячей в истории — данные о точном количестве голов в карьере разнятся (от 131 до 135).
- 14 октября 2021
-
01:03
-
00:56
-
00:38
-
00:34
-
00:06
- 13 октября 2021
-
23:58
-
23:43
-
23:36
-
23:15
-
23:13
-
22:53
-
22:49
-
22:33
-
22:23
-
21:57
-
21:52
-
21:38
-
21:22
-
21:12
-
21:09
-
20:58
-
20:35
-
20:27
-
20:08
-
20:07
-
19:54
-
19:37
-
19:33
-
19:16
-
19:12
-
19:11
-
18:57
-
18:50
-
18:35
-
18:35