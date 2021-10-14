Лучший вратарь-бомбардир Сени возглавил «Сан-Паулу» после отставки Креспо

Бывший вратарь сборной Бразилии, чемпион мира 2002 года Рожерио Сени возглавил «Сан-Паулу».

«Рожерио Сени — новый тренер «Сан-Паулу». Тренер вернулся в клуб, подписав контракт до декабря 2022 года», — сообщает пресс-служба бразильского клуба.

Ранее «Сан-Паулу» и Эрнан Креспо расторгли контракт по обоюдному согласию. Креспо возглавил «Сан-Паулу» в феврале 2021 года. Под его руководством команда стала чемпионом штата Сан-Паулу.

В настоящее время «Сан-Паулу» является 13-й командой бразильской Серии А.

Сени, защищавший ворота «Сан-Паулу» на протяжении 13 сезонов, уже работал главным тренером команды в 2017 году. Сени официально признан ФИФА вратарём, забившим больше всех мячей в истории — данные о точном количестве голов в карьере разнятся (от 131 до 135).