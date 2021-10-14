Почеттино: отдал бы Месси «Золотой мяч», Левандовски должен быть вторым

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино ответил на вопрос, кому отдал бы «Золотой мяч».

«Кому отдал бы «Золотой мяч»? Месси. И если бы не тренировал Месси, то всё равно выбрал бы его. Без всяких сомнений. Левандовски должен был бы быть вторым, а третьим поставил бы Криштиану. Роналду великий игрок, и каждый год он показывает себя с тем менталитетом, страстью и любовью, с которыми он сталкивается с футболом», — приводит слова Почеттино Cope.

Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это было связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.