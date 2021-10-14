«Всегда приятно обыгрывать красно-белых». Новиков – о победе над «Спартаком-2»

40-летний российский специалист Кирилл Новиков, ранее возглавлявший московское «Динамо», а ныне тренирующий нижнекамский «Нефтехимик», отреагировал на разгромную победу над «Спартаком-2» со счётом 5:0 в матче 17-го тура ФНЛ.

«Всегда приятно обыгрывать красно-белых», — гласит публикация Новикова в «Инстаграм»-сторис.

Публикация доступна в «инстаграм»-сториз Кирилла Новикова.

Напомним, на 27-й минуте московская команда осталась в меньшинстве — красную карточку получил голкипер Тимур Акмурзин. В конце первого тайма полузащитник «Нефтехимика» Давид Хубаев забил первый гол. В начале второго тайма полузащитник нижнекамцев Александр Юшин увеличил преимущество хозяев. Нападающий Мераби Уридия довёл счёт до разгромного. На 68-й минуте Юшин оформил дубль, на 86-й — хет-трик.



«Нефтехимик» в 17 матчах набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Спартак-2» (25) — на девятом месте.

Напомним, что уже в субботу, 16 октября, состоится матч 11-го тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» примет «Динамо». Начало игры – 19:00 мск.