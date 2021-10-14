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Руй Витория: у «Спартака» действительно фантастическая команда

Руй Витория: у «Спартака» действительно фантастическая команда
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался о своём положении в клубе, а также отметил высокий уровень команды.

«Я в принципе спокойный человек. Жизнь тренера подразумевает, что надо оставаться таким, несмотря ни на что. Конечно, три победы лучше, чем три поражения. Но мы продолжаем работать и остаёмся верными своим принципам.

Никаких особенных трудностей на посту тренера «Спартака» не назову, а постоянное давление — часть профессии. На мой взгляд, у нас действительно фантастическая команда. Со всеми игроками приятно работать, все ответственно относятся к делу. Клуб большой и стабильный, все службы отлично функционируют. Если мы говорим о ежедневной деятельности, то проблем нет вообще. Все большие молодцы!» — приводит слова Витории «Спорт-экспресс».

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