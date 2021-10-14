Игрок «Вислы» Жуков: я принял гражданство Казахстана. Сначала были паспорта РФ и Бельгии

Полузащитник польской «Вислы» Георгий Жуков, который ранее выступал за «Урал», рассказал о решении выступать за сборную Казахстана.
«Разговоры о нежелании играть за сборную Казахстана? Если бы не хотел, я бы не приехал сюда.
Оправдываться не хочу. Кому интересно, они бы лично у меня спрашивали. Легко делать какие-то выводы, реагировать на эмоции – я не хочу играть в эти игры. Я – футболист сборной Казахстана, и мы здесь играем за честь и страну. Благодарен тренеру за то, что я здесь нахожусь. Мог бы и не приезжать, но это моё желание. Очень рад, что меня хорошо приняли. На поле я тоже стараюсь приносить пользу.
Люди не до конца понимают, что я принял гражданство Казахстана, от него я не отказывался. Никогда не хотел уехать из Казахстана в Бельгию. А наоборот, принял вызов играть за Казахстан, потому что изначально я являлся гражданином России и Бельгии.
Мои слова о том, что играю за сборную из уважения к Боранбаеву? Может быть, я не так объяснил. Честно, я особо не читаю новости о себе, у меня есть своя точка зрения, а как преподносят – это уже на их совести. Я не чувствую никакой вины и думаю, мои поступки говорят сами за себя», — приводит слова Жукова Metaratings.
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