«Это было странно». Джесси Лингард рассказал о неожиданных телефонных звонках Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард поделился впечатлениями от работы с главным тренером Жозе Моуринью.

«Жозе Моуринью очень не любил, когда его игроки получали травмы. Он не хотел даже знать об этом. Я же мог сказать только: «Это не моя вина, босс!» В целом у нас с Жозе были отличные отношения. Он хорошо относился ко мне. Перед тем как я травмировался, он доверял мне, ставил в состав на важные матчи. Мы выигрывали трофеи, он сделал меня победителем.

Ему также очень нравилось личное общение с игроками. Иногда я смотрел на телефон и видел, как он неожиданно звонит по FaceTime. Это было странно. Он звонил и спрашивал: «Джесси, чем занимаешься?» Я отвечал: «Эмм, отдыхаю, смотрю телевизор». Потом наступала неловкая пауза, и я спрашивал: «А что вы делаете?» Хахаха! Мне было очень смешно. Это показывало, как он беспокоился об игроках», — написал Лингард в статье на The Players Tribune.

Видео гола Лингарда в матче с «Вест Хэм Юнайтед»

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