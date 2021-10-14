Малафеев рассказал, в какие клубы мог перейти из «Зенита»
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Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев рассказал, в какие клубы мог перейти из стана сине-бело-голубых.
«Когда играли за «Зенит», были ли предложения от других клубов и был ли реальный шанс уйти?» — спросил у Малафеева один из болельщиков в «Инстаграме».
«Вильярреал», «Байер» и даже «Спартак», — написал в ответ Малафеев.
Малафеев выступал за «Зенит» на протяжении всей своей карьеры — с 1999 года по 2016 год. В составе сине-бело-голубых голкипер стал четырёхкратным чемпионом России (2007, 2010, 2012, 2015), трёхкратным обладателем Кубка России (1999, 2010, 2016), обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА (2008).
Также на счету Вячеслава Малафеева 29 матчей в составе национальной команды России.
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