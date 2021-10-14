Экс-арбитр Васильев: после Хачатурянца в судейском корпусе останется выжженная земля

Судья Станислав Васильев поделился мнением о работе Ашота Хачатурянца на посту главы судейского комитета РФС.
«РФС с Хачатурянцем затеяли судейскую реформу, решили поднять имидж арбитров. Получается наоборот — только о судействе все и говорят, и говорят плохо. Если смотреть со стороны, то, наверное, кажется, что изменения есть: дескать, отстраняют «коррупционеров», «идёт чистка». В глазах людей Хачатурянц — герой. Но реформа, например, предполагает изучение английского языка, а кто хотел его учить, давно делал это сам. Эти уроки – пустая трата времени, где почти все судьи не напрягаются во время занятий. Это обычные тесты, как в школе, с множественными вариантами ответов – тыкай в любой, где-то обязательно попадёшь в нужный.
Новые тренировки — тоже полная лажа. Поймите, две тренировки на высоких пульсах и игра за неделю ни к чему хорошему не приводит. Всё это приводит к перегрузам и, как следствие, люди травмируются. Ну и напоследок про чистку судей. За неполные два года Хачатурянц убрал Еськова, Вилкова, Васильева и Волошина. Количественный резерв у них какой-то есть, но качество с новыми людьми только падает. После Хачатурянца в судейском корпусе останется выжженная земля», — сказал Васильев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.
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