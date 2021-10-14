Льоренте: свист болельщиков не помогает ни Гризманну, ни «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте поделился мнением о нападающем мадридского клуба Антуане Гризманне.



«Думаю, у него сейчас непростой период. Нападающие прежде всего живут голами, и бывают моменты, когда что-то не складывается, забивать становится труднее, а есть противоположные ситуации. Нет сомнений в том, что Антуан — топ-футболист, который очень важен для нашей команды. Рано или поздно он забьёт свои голы и поможет команде.

Антуан — спокойный человек, он всегда думает о коллективе. Он трудолюбив, и мы все знаем, какую роль он играет в «Атлетико». Мы всегда готовы помочь ему. Свист болельщиков в его адрес удивляет, потому что нужно понимать, что Антуан — игрок «Атлетико». Этот свист не помогает ни ему, ни команде. Этот свист влияет на каждого из нас», — приводит слова Льоренте Cadena Ser.