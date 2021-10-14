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Почеттино: у «ПСЖ» есть ресурсы, чтобы убедить Мбаппе остаться

Почеттино: у «ПСЖ» есть ресурсы, чтобы убедить Мбаппе остаться
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался по поводу желания клуба сохранить в своём составе Килиана Мбаппе.

«Мбаппе в порядке, он спокойный парень с яркой индивидуальностью и очень коммуникабельным характером. Килиан понимает всё, что происходит вокруг него, и любит футбол. Он очень зрелый для 22 лет.

Килиан примет решение, которое он должен принять. А «ПСЖ» сделает всё возможное, чтобы удержать его, потому что мы имеем в своём составе одного из лучших молодых игроков в мире.

Я принял тот факт, что уход Мбаппе возможен и в будущем может случиться что угодно. Ситуация, которая была несколько месяцев назад, может измениться в будущем. «ПСЖ», безусловно, имеет амбиции и возможности убедить Килиана остаться, предложив ему такие условия, которые сделают его счастливым. У «ПСЖ» есть ресурсы, чтобы убедить Мбаппе остаться», — приводит слова Почеттино Marca.

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